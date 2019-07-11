По формату Первого канала: Форт Боярд под началом Шнурова превратится в «треш-шапито»

Сегодня, 19:00

С первого же выпуска передача усилиями авторов с СТС обещает скатиться ниже плинтуса.

Долгожданный для некоторых перезапуск в России телеигры «Форт Боярд» еще до выхода отснятого выпуска в эфир шоу получило весьма неоднозначную реакцию. Удивительного в этом мало: в качестве ведущего был назначен лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, а в числе первых участников значились Ольга Бузова, Анна Седокова, Анна Хилькевич и прочие. Учитывая то, насколько это всенародно любимая передача, подобное решение может привести к тому, что постепенно оно скатиться до уровня «треш-шапито», где главной целью будет довести российских звезд до истерики с помощью традиционных испытаний «Форт Боярда».

Ответственными за возрождение телеигры в России являются представители телеканала СТС. Данная компания в качестве своего главного конкурента всегда позиционировала ТНТ, но учитывая высоту ставок, по «трешовости» они наверняка хотят следовать формату Первого канала, известного своей любовью к скандальным передачам на грани абсурда. Шнуров, Бузова и им подобные знаменитости с легкостью обеспечат подобное.

Безусловно, следует дождаться выхода шоу в эфир, но уже сейчас складывается впечатление, что публику ждет совершенно другой «Форт Боярд», где во главе будут не командные испытания и преодоление страхов, а звездный статус гостей и то, как нелепо они будут вести себя в экстремальных условиях.