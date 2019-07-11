Плюнула и растерла! Серябкина намекнула на причины расставания с Фадеевым

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Страх полиграфа с Темниковой подтолкнул Ольгу признаться в неудачных отношениях с продюсером.

Не так давно в социальных сетях вспыхнул скандал: Лена Темникова, бывшая солистка группы «SEREBRO», рассказала о более чем профессиональных отношениях своего продюсера Максима Фадеева и Ольги Серябкиной. По словам Елены, Ольга и Максим тайно встречались и не афишировали свои романтические отношения. В доказательство своих слов, несмотря на резкий ответ Серябкиной, Темникова предложила пройти тест на полиграфе, что, очевидно, не поддержал ни Максим, ни Ольга.

Боясь открыть все подводные камни личных отношения, Серябкина решилась поговорить с подписчиками на тему границ и принципов в отношениях, чем намекнула на причины расставания с Фадеевым.

«Тысячу раз слышала фразу, что нужно бороться до конца за свое счастье. Но есть же границы, которые нельзя нарушать…? То, из-за чего нужно сказать стоп своим желаниям. Потому что их исполнение может просто сделать кому-то больно, разрушить чье-то счастье», — откровенно отметила Ольга у себя в мини-блоге.

Проецируя эти слова на собственную историю, Серябкина показала, что действительно встречалась с Фадеевым и даже не постеснялась намекнуть на причины расставания со знаменитым продюсером. Всё дело во внутренних «границах» красавицы, которые в один прекрасный момент не позволили звезде продолжить отношения с Максимом. Ольга, естественно, не растерялась, плюнула и растёрла все свои чувства только лишь для того, чтобы не говорили о корыстных намерениях певицы.

Сбегая от ответственности и публичного осуждения, Фадеев, по сообщениям СМИ, собирается в монастырь и уже начал строительство церкви. В это же время Серябкина хочет подготовить публику к шокирующему признанию о неудачных и законченных отношениях.