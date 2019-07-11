Медовый месяц с «душком». Топалов перестал мыться на отдыхе с Тодоренко

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Купание в океане заменило певцу привычные походы в душ.

Многие не верили в любовную связь Регины Тодоренко и Влада Топалова, но когда телеведущая появилась в паре с поп-звездой, показав свой беременный животик, все вопросы сразу же ушли на второй план. Похоже, после свадьбы со своей избранницей Влад сильно расслабился и забыл про уход за собой, ведь недавно выяснилось, что Топалов на отдыхе с Тодоренко перестал регулярно мыться.

В одной из своих публикаций в соцсетях певец показал отросшие бороду и усы, заявив, что отныне он не бреется. Во время записи видеоролика вмешалась супруга Топалова, выкрикнувшая, что её возлюбленный также не моется. Судя по всему, Регина хотела публично пристыдить Влада, чтобы тот почувствовал необходимость вернуться к регулярным водным процедурам, но певец довольно хладнокровно отреагировал на такой выпад.

Выслушав претензии супруги, Топалов подтвердил, что он моется лишь раз в несколько дней. Свою позицию он аргументировал тем, что частых купаний в океане вполне достаточно для замены привычных походов в ванну. Кроме того, «помятое» лицо певца, похоже, свидетельствует о его пристрастиях к неким вредным привычкам, ведь 33-летний Влад Топалов в данный момент выглядит гораздо старше своей избранницы, которая младше его всего на четыре года.

Если певец и дальше будет так халатно относиться к своей внешности, то вполне возможно, Тодоренко не захочет видеть рядом с собой столь неряшливого мужа. Вряд ли телеведущая, которую многие считают одной из самых красивых женщин в российском шоу-бизнесе, могла ожидать, что медовый месяц с её любимым окажется с «душком» и ей придётся краснеть из-за приземлённости супруга.

По-видимому, поведение Топалова отражает его немыслимую лень, ведь экономией такие поступки явно не назовёшь, так как вода в номере отеля, где остановились молодожёны, явно бесплатная. Однако, не стоит забывать о том, что Тодоренко ещё в декабре прошлого подарила своему возлюбленному сына. Возможно, у Топалова попросту не остаётся времени, чтобы привести себя в порядок, если он постоянно ухаживает за малышом, позволяя супруге наслаждаться вполне заслуженным отдыхом.