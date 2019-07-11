Живого места нет! Стоцкая «изуродовала» лицо очередной пластикой

Сегодня, 16:08

«Новые глаза в подарок от хирурга» — фанаты высмеяли «натуральность» певицы.

Анастасия Стоцкая и раньше не скрывала, что обращалась за помощью к пластическим хирургам. В один момент губы певицы стали больше, подбородок приобрел округленную форму, а нос стал ровнее. Сейчас Стоцкая продолжает посещать косметолога, делает множество процедур и даже приходит с собственной мамой. Если сравнить фотографии Анастасии до популярности и после, то становится заметно, насколько изменилась ее внешность.

Новые фотографии певицы в Instagram-аккаунте подогрели интерес к ее персоне. Поклонники заметили, что ее лицо снова изменилось, а глаза стали неестественно большими. Некоторые сразу же заявили, что она «изуродовала» лицо очередной пластикой, ведь вполне могла решиться на очередное хирургическое вмешательство. Достаточно большие глаза выглядят непривычно и делают образ слегка пугающим.

Если Стоцкая продолжит модифицировать свою внешность, то на ней не останется живого места. Погоня за искусственной красотой стала настоящей проблемой века, ведь многие женщины готовы рискнуть здоровьем ради вымышленного идеала.