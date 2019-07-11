Отрабатывай Rolls-Royce, Настя. Тимати заставляет Решетову рекламировать артистов Black Star

Сегодня, 17:00

Рэпер, видимо, пытается окупить судебные тяжбы с L’One.

По какой-то причине накануне Анастасия Решетова опубликовала сразу несколько Stories, рекламируя начинающего артиста продюсерского центра Black Star. При этом, лицо этого же исполнителя мелькало сегодня и в Stories ее жениха Тимати.

Модель имеет собственный бизнес и довольно редко упоминает о лейбле бойфренда в личном Instagram-профиле. Однако в этот раз что-то пошло не так. Похоже, именно он заставляет Решетову рекламировать артистов, чтобы поднимать рейтинги Black Star. К тому же, сейчас потребность в этом есть как никогда.

Дело в том, что ушедший от Тимати L’One, как и обещал, все-таки подал в суд. Он нанял адвокатов и делится, что с юридической точки зрения имеет много шансов на победу. Возможно, раньше создатель лейбла думал, что его бывший подопечный просто блефует, однако он оказался человеком слова. Логично, что теперь Юнусов, скорее всего, понимает - на судебные тяжбы может понадобиться много денег, а их нужно где-то брать. Вот он и мог решить часть ответственности за это свалить на беременную невесту.

Стоит также вспомнить, что в начале лета Тимати подарил ей новый шикарный автомобиль, фотографиями которого она почти сразу похвасталась в соцсетях. Находясь в стрессовой ситуации, рэпер мог бы сказать Решетовой что-то вроде: «Отрабатывай Rolls-Royce, Настя» и так заставить ее рекламировать своих артистов. И отговорка против этого у нее вряд ли бы нашлась - стоимость машины составляет около 33 миллионов рублей, и это явно больше, чем стоимость размещения коммерческой рекламы в ее профиле.