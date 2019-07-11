Наркотики или живые куклы? Макаревич признался, что верит в передвижения игрушек

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Музыкант не боится «гуляющих» по ночам статуэток, а свое жилище превратил в «дом Плюшкина».

Андрей Макаревич стал героем очередного выпуска шоу «Осторожно, Собчак!». Ксения посетила дом солиста группы «Машина времени» и задала ему интересующие ее вопросы: от политики до вредных привычек. Во время экскурсии по дому музыканта ведущая рассказала, что ей говорили о множестве странных вещей в доме Макаревича, на что он заявил, что его дом как кладовка с антиквариатом и вещи собираются в целях духовного развития.

Также в ходе разговора Андрей Вадимович признался, что верит в передвижения игрушек и заявил, что считает кукол — мистическими игрушками. «Все художницы, которые делают кукол — они не вполне нормальные люди: они им дают имена, пишут биографии». По словам Макаревича, в его доме нет враждебно настроенных кукол, хотя такие были ранее. Также музыкант собирает этнические ударные и струнные инструменты. Среди множества рассказанных историй, Макаревич поведал и о невероятно «жуткой»: как он заметил потертые подошвы куклы, хотя ранее они были целыми.

В ходе проекта Андрей также признался, что ранее употреблял запрещенные наркотические вещества. Наркотики или живые куклы виной странным рассказам музыканта — неизвестно, но даже если он их прекратил употреблять еще в молодости, наверняка они оставили отпечаток на эмоциональном и психическом восприятии мира.

Спальня музыканта выглядит довольно просто — с кроватью, телевизором и множеством дисков с фильмами. Зато «кладовка с антиквариатом» очень аккуратная и концептуальная. Неужели Макаревич помешался настолько, что таким образом проявляет уважение простым игрушкам?