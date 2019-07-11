Не Тилль, а Дима? Шепелев и Лобода спровоцировали слухи о романе

Сегодня, 15:00

Парочка не постеснялась публично обсудить нюансы воспитания детей.

Помимо основной работы ведущий Первого канала Дмитрий Шепелев активно развивает папа-блог в Instagram. Постит фото, на которых видны отдельные части тела сына, советуется с подписчиками по поводу воспитания ребенка, делится своими выводами и наблюдениями. Свежую публикацию Дмитрий посвятил теме совместных перелетов, условно назвав ее «Топ-5 Правил путешествия с ребенком». Никакого молока до и после полета, полиэтиленовый пакет под рукой, новая книжка (наклейки, раскраска) и любимая игрушка, гаджет с предварительно закачанным мультиком, и, конечно же, добрый запас терпения. Все просто — все по делу.

Подписчики разом признали ведущего «идеальным» отцом и принялись дополнять его повествование собственными лайфхаками. Однако Шепелев в комментариях обратился исключительно к Светлане Лободе, и предложил ей озвучить «свое правило». Она, в свою очередь, незамедлительно ответила, что согласна с каждым его словом. Этим милым общением знаменитости и спровоцировали слухи о романе.

Дмитрий опустил формальности и «заговорил» с певицей на «ты», что явно свидетельствует о их тесном общении. Возможно, ведущего привлекают именно такие роковые красотки. Ведь Лобода, как и Фриске, популярная певица с яркой внешностью, которая к 30 с небольшим хвостиком годам остается не замужем. Скорее всего, легким онлайн-заигрыванием, Шепелев старался доказать, что лучше не Тилль, а Дима. Отреагирует ли на прозрачный намек шоумена Светлана — покажет время.