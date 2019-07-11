«Заменитель» Чумакова? Ковальчук устроила «безобразие» с Митей Фоминым

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Слухи о возможном разводе Юлии и Алексея, похоже, близки к правде.

Певица Юлия Ковальчук недавно приняла участие в популярном приключенческом телешоу «Форт Боярд». В команде артистки оказался и певец Митя Фомин, с которым замужняя Юлия устроила «безобразие» у всех на глазах. При этом пикантное видео певица не постеснялась опубликовать в своем Instagram.

Увидев полуобнаженного Фомина, Ковальчук подбежала к исполнителю и прижалась руками к его голому торсу. Митя тут же крепко обнял Юлию, схватив ее за «мягкое место», после чего начал энергично трясти ягодицами певицы. «Это пассивный тверк», - заметил артист. Примечательно, что Ковальчук лишь смеялась от «проделок» товарища, не пытаясь вырваться из его объятий. «Приятно», – в один момент произнесла Юлия.

В сети активно обсуждают «непристойности» певицы, которые она устроила с Митей Фоминым. Большинство поклонников считают, что замужняя Юлия повела себя легкомысленно – скандала в семье, похоже, не избежать. Стоит отметить, что Юлия не побоялась ревности мужа, раз выставила видео своих «развлечений», а Митя как будто забыл о том, что у артистки есть муж.

Не исключено, что слухи о проблемах в отношениях Чумакова и Ковальчук могут оказаться правдой. Супруги уже давно не появляются вместе на публике и даже перестали публиковать общие снимки в соцсетях. Некогда пара уже пережила кризис отношений, в чем признались сами супруги. Не исключено, что между Алексеем и Юлией снова «пробежала черная кошка». Может, Фомин – теперь «заменитель» Чумакова? Поэтому, возможно, Ковальчук публично продемонстрировала восхищение обнаженным торсом Мити и позволила ему вещи, которые разрешены только мужьям.