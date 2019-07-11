Альфа-разлучница: Боня пытается увести у Седоковой тайного возлюбленного

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Совместный «Форт Боярд» наверняка сильно сдружил девушек, чем экс-звезда «Дома-2» непременно воспользуется.

Борьба за счастье в личной жизни в российском шоу-бизнесе не утихает ни на мгновение. Так и бывшая звезда «Дома-2» Виктория Боня после расставания со своим возлюбленным Александром Смерфитом, не оставляет активных поисков. Использует она, при этом, не самые «честные» методы. Флиртующие комментарии девушки неоднократно замечали в аккаунтах женатых мужчин. Боня не стесняется показывать, что она, как «альфа-разлучница», готова на все, лишь бы заполучить себе кавалера.

По всей видимости, очередной ее «жертвой» стала певица Анна Седокова. Девушки пересеклись на совместных съемках в телеигре «Форт Боярд», для чего они отправились во Францию. Экс-участницу «ВИА Гры» Боня застукала за перепиской с неизвестным. Судя по реакции Ани, речь идет о тайном возлюбленном. Боня, не брезгующая уводить занятых мужчин, наверняка уже нацелилась на вероятного бойфренда Седоковой. Викторию, видимо, не сильно волнует, что о ней может подумать новая подружка.

Боня после расставания со Смерфитом постоянного мужчину найти так и не смогла. Девушка сильно переживает по поводу своего «холостого» статуса, потому как вынуждена растить дочку в одиночестве. В отличие от Седоковой, у Виктории нет особых талантов, потому надеяться на кого-то, кроме как обеспеченного любовника ей не приходится. Увести у Седоковой ухажера, возможно, стало бы для нее билетом в жизнь, потому вскоре у Виктории может появиться еще один враг, помимо Алены Водонаевой.