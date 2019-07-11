Аполлон на максималках: Подкачавшегося Витаса в Сети спутали с Лазаревым

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Певец собирается покорять «Евровидение-2020»?

Накануне в Instagram-аккаунте Витаса появилось фото, которое стали бурно обсуждать пользователи Сети. На снимке певец запечатлен с голым торсом, мокрой головой и в одних шортах. При этом, перед тем, как сделать его, он нанес на лицо маску черного цвета и, как кажется, даже нанес на тело увлажняющее средство, так что его кожа стала блестеть.

Примечательно, что фанатки даже поначалу перепутали его с Сергеем Лазаревым, о чем написали в комментариях под публикацией: «Если честно, с Лазаревым сначала спутала, чем-то похож. Фигура будто изменилась, подкачался». Стоит отметить, что в этом году Витасу исполнилось 40 лет, однако на фото он выглядит как юнец.

Похоже, в последнее время он хорошо взялся за то, чтобы привести свое тело в отличную форму, и частично у него уже получилось это сделать. Уже сейчас можно пошутить, что певец выглядит как Аполлон на максималках - для человека своего возраста, он, без сомнений, выглядит почти безупречно.

Возможно, в Сети вовсе не случайно подумали, что на фото не Витас, а его коллега Лазарев. Певец резко начал следить за собой, не только за телом, но даже за кожей лица. Судя по всему, он может готовиться к выступлению на «Евровидении-2020». А так как в этом году Сергей показал на музыкальном конкурсе прекрасный результат, заняв третье место, Витас может равняться на него, чтобы тоже не оплошать.