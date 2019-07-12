Органы опеки бездействуют: Лазарев подверг сына смертельной опасности

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Низкий забор в вольере с тигром, слоном и гориллой – животные могут в любой момент взбеситься.

Отдыхая с пятилетним сыном на побережье Майями, Лазаревы посетили тропический зоопарк. По словам певца, Никита был в восторге от увиденного. Однако по фотографиям артиста в Instagram заметно, что вольеры с опасными хищниками почти не защищены.

Заборы были не выше маленького мальчика, особенно страшно это смотрелось, когда мимо проходил большой тигр. Фанаты также отметили, что Лазарев подверг сына смертельной опасности, ведь в любой момент дикие животные могут выйти из себя и выбежать из вольера.

Так же стоит отметить, что подобные истории уже происходили в зоопарках, не всегда людям удавалось избежать травм и летального исхода. Сергей же спокойно стоит с сыном спиной к огромному слону, который идёт в их сторону.

Подобное халатное отношение к собственному наследнику провоцирует мысль о том, что органы опеки бездействуют, ведь подпускать ребёнка прямо к забору с хищником – крайне опасный поступок.

Между забором и животным есть еще небольшой ров. Однако для тигра и гориллы это явно не сильное препятствие. Впрочем, возможно, что рядом постоянно патрулируют охранники, но человечески фактор ещё никто не отменял, потому необходимо всегда надеется только на себя.