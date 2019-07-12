Манукян руку приложил? Малахова «усмирили» под угрозой увольнения

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Расследование показало, что после того, как политик выпустил в свет петицию о закрытии «Прямого эфира» скандалы в передаче Андрея «сошли на нет», вероятно, телеведущий всерьез обеспокоен своей карьерой.

Один из самых скандальных телеведущих на российском телевидении – Андрей Малахов стал известным благодаря своему «таланту» совать нос в чужие дела, а особенно, если это «темные делишки» звезд российского шоу-бизнеса.

Однако в последнее время Андрей значительно усмирил свой пыл и стал более тихим и спокойным, чем еще пару месяцев назад. Это настолько не похоже на обычное поведение телеведущего, что невольно задаешься вопросом, уж не заболел ли он?

Стоит обратить внимание на то, что подобное поведение у Андрея появилось приблизительно в тот момент, когда прозвучало заявление о необходимости закрытия «Прямого эфира» от Российского политика Вадима Манукяна, приложившего руку к публикации петиции, что означало бы, что Малахов вновь бы остался без работы.

Чиновник убежден, что подобные передачи разлагают наше общество, но, тем не менее, он сообщил, что не стоит полностью перекладывать вину на плечи телеведущего, ведь именно в «ковырянии в чужой личной жизни» и состоит его работа.

Получается, в большей вероятности Малахова «усмирили» именно под угрозой увольнения.

После выхода петиции «в свет» отечественные знаменитости массово стали ее подписывать. Среди знаменитостей «отличились»: Никита Джигурда, Алиса Смехова, Мария Шукшина, а также многие другие. Если такое решение действительно будет принято, Малахову придется несладко, ведь он вновь станет безработным, а податься ему будет некуда.