Лена Миро вещает: Собчак начала травить девушку Виторгана из-за зависти

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Более привлекательная внешность Нино Нинидзе стала поводом для гнева Ксении, считает журналистка.

Совсем недавно появилась информации об отношениях Максима Виторгана и малоизвестной 27-летней актрисы Нино Нинидзе. Пара сразу же начала активно обсуждаться в СМИ, а особенно часто темой для обсуждения становилась Нино. Telegram-каналы то и дело, что нелестно высказывались в адрес девушки. Не осталась в стороне и известная журналистка Лена Миро.

Журналистка сравнила Ксению Собчак и Нино Нинидзе и отметила, что вторая гораздо симпатичнее первой. По ее мнению, Собчак задела более эффектная внешность новой пассии Виторгана, и из-за зависти она стала инициатором травли, а telegram-каналы, которые выставляют Нинидзе в плохом свете, проплачены Ксенией. Зависть и «вбросы» Собчак слишком очевидны, уверена Лена.

Кроме того, Миро считает, что Нино подходит Виторгану гораздо больше, чем Ксения, и за него сейчас можно лишь порадоваться. Возраст, внешность, малоизвестность актрисы, похожее с Максимом воспитание являются только преимуществом пары, вещает журналистка.