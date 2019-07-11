Гуф, спаси бывшую! Топурия спивается из-за неудачного ботокса

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Так решили поклонники певицы, которые сравнивают Кети с Майклом Джексоном.

Личная жизнь 32-летней Кети Топурии никак не складывается. За плечами девушки один развод и скандальный роман с рэп-исполнителем Алексеем Долматовым (известен под псевдонимом Гуф).

Сейчас певица одинока. И чтобы не потерять свою красоту, Топурия регулярно посещает косметолога. Об этом она лично рассказывает в своем Instagram. Видимо, желание привлечь к себе мужчину настолько сильно, что Кети потеряла границы разумного в погоне за совершенной внешностью.

В разделе Stories своего микроблога певица опубликовала видео, где сделала объявление по поводу предстоящего концерта в Грузии. Однако поклонников больше заинтересовало не предстоящее событие, а вид, в котором предстала Топурия.

Пользователи Сети обратили внимание на изменившееся лицо Кети. Лоб девушки неподвижен, а скулы неестественно выделяются на общем фоне. Такое неудачное преображение могло стать лишь результатом некачественно введенного ботокса, считают поклонники Топурии.

Кроме того, темные круги под глазами и странные подергивания певицы во время видео наводят на мысль о том, что она начала спиваться из-за проблем со своей внешностью. Однако девушка старательно пытается это скрыть. Об этом свидетельствуют фильтры, которые она применяет в своих Stories. А последнее видео было записано в полумраке, который создает эффект нечетких очертаний лица. Но даже это не помогает спрятать последствия неудачного ботокса.

Поклонники Топурии бьют тревогу и призывают Гуфа спасти свою бывшую. Ведь именно после их расставания певица стала резко меняться в погоне за стандартами идеала.