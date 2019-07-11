Вот и сказочке конец. Резко поседевший Агутин скрывает развод с Варум

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Это можно понять по множеству фактов – отсутствие совместных фото и выходов в свет, работа над собственными проектами вдали друг от друга, стремительно постаревший вид певца и «запущенный» вид Анжелики.

Как известно, многолетний брак Варум и Агутина не был таким гладким, как кажется. В СМИ не раз сообщалось об изменах со стороны мужчины, а однажды его «поймали с поличным», опубликовав снимки Леонида целующимся в баре с некой девушкой. После этого их брак с Варум «трещал по швам». Все же, женщина смогла пережить этот момент и простила мужу измену.

В последнее время в жизни музыкантов наступило затишье – они не публикуют совместные фото, каждый сам по себе занимается собственными проектами и не появляются на публике. Складывается впечатление, что молодые люди скрывают развод. Новая публикация Агутина еще раз дала повод в этом убедиться. Резко постаревший вид певца указывает на запущенность состояния музыканта – скорее всего он сильно переживает из-за разрыва с женой, уверены фанаты. В миг поседевший музыкант вызывает еще больше подозрений. Варум также «засветилась» на фотографии в непотребном виде – растрепанная и заросшая прическа показывает, что девушка не стремиться следить за собой, видимо, пребывая в запущенной депрессии. Назвать всю эту печальную историю можно «заезжаной» фразой – вот и сказочке конец.

Виной всему, по-видимому, повторение измен музыканта. Психологи считают, что однажды изменивший мужчина будет продолжать делать это и дальше, идя на поводу и своих инстинктов. Вероятно, Анжелика не смогла больше терпеть многолетнее предательство мужа и поспешила расстаться с ним.