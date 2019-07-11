Аршавин забудь, женишок прибудь! Барановская провела ритуал приворота в Камбодже

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Забыв о детях, Юлия уделила время решению своих наболевших проблем.

Завидная невеста российского телевидения и мать-героиня Юлия Барановская, уехав в Камбоджу на отдых, провела ритуал приворота. Шокирующие кадры, где невеста в странном одеянии, который до этого проносила весь день с собой, на пике ритуальной пирамиды и в странных позах развеивала что-то по ветру, обеспокоили многих поклонников звезды. Конечно, одинокая звезда имеет право на счастье, а теперь, воспитав детей, Юлия может уделить время и собственной жизни, ведь когда дети разъедутся, кто будет рядом с постаревшей Барановской, пока не ясно.

Камбоджа славится практиками варварских ритуалов и приворотов. Естественно, Юлия не могла не спросить о свое наболевшей проблеме «венца безбрачия» вот уже на протяжении столько лет. К слову, даже с Андреем Аршавиным, отцом троих детей, Юлия не была замужем. Пара была только в гражданском браке, забыв скрепить узы в ЗАГСе.

Теперь же Юлия ясно дала понять, что она нуждается в сильном плече, однако, сколько бы попыток Барановская не предпринимала и в сторону Лепса, Галкина и даже коллеги Гордона, популярная телеведущая всё ещё одна. Аршавин забудь, женишок прибудь! Так звезда намерена перевернуть страницу скандального развода с выдающимся футболистам и начать новую жизнь с любимым суженым-ряженым, возможно, даже камбоджийского происхождения.