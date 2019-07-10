Одежда сломается от грязи! «Приросшую» к потной форме Волочкову «отмыли» в SPA

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После 8-часовой репетиции Анастасия в форме явилась на массаж.

Анастасия Волочкова усердно готовится к премьере спектакля «Балерина в зазеркалье цирка», которая состоится 21 июля. Сложные цирковые элементы даются 43-летней танцовщице с большим трудом, а потому звезда вынуждена с утра и до вечера проводить в зале и упорно совершенствовать номера часами. Такие репетиции сильно изматывают, и сегодня Волочкова после 8-часовой репетиции отправилась расслабляться в SPA.

Анастасия была как выжатый лимон и заявилась в массажный салон в репетиционной одежде. Звезда не удосужилась не только переодеться, но даже помыться после изнурительных тренировок. И судя по тому, что Анастасия ежедневно репетирует в одинаковых вещах – стиральной машины они не видят. Такими темпами ее одежда сломается от грязи, ведь если «приросшую» к потной форме Волочкову «отмыли» в SPA, то вряд ли мастера занимались формой звезды.

По словам балерины, она уже живет в репетиционной одежде, что, видимо, отчетливо прочувствовали сотрудники салона – и разбежались. Как ни искала Волочкова живые души в любимом месте, помимо одного мастера никто не встретил постоянную клиентку. Видимо, этой же женщине пришлось разминать грязное тело звезды - даже после волшебного массажа никто в поле зрения не показался.

Поклонники Волочковой пришли в ужас от ее выходку и в фан-аккаунте осудили «светскую львицу» за неухоженность и мучение людей. По мнению хейтеров, известность не делает женский пот цветочным парфюмом. Анастасии следует щадить рецепторы окружающих людей и регулярно мыться, что и для здоровья очень важно, отметили поклонники звезды.