Мечты о дочке затмили разум? Шкулева возвращает Малахова в семью при помощи женщин

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Заводная танцовщица поможет Наташе отвадить Андрея от мужчин.

Жена Андрея Малахова Наталья Шкулева всегда отличалась невероятным умом, женственностью и скромностью, однако похоже, мечты о дочке затмили разум журналистки. Звезда поделилась необычным видеороликом в своем микроблоге со дня рождения знакомой, на которых перед ее столом в откровенном тематическом наряде с луком в руках красиво танцует женщина. Профессиональная танцовщица эффектно справлялась со своей работой, а ее харизма явно очаровала всех мужчин.

Андрей Малахов, который традиционно сопровождает супругу на всех мероприятиях, не поделился танцем профессионала – стеснение из-за необычной ориентации могло остановить ведущего. Слухи о нестандартных отношениях Андрея с мужчинами ходят давно. Тележурналисту приписывали романы со многими коллегами его пола и даже называли брак со Шкулевой фиктивным. Рождение сына расставило все на свои полочки, однако могло не подавить в Андрее влечение к нетрадиционным связям.

Наташа же всегда хотела нормальную семью и многое прощала талантливому супругу, а теперь и вовсе возвращает Малахова в семью при помощи женщин. Такой вывод можно сделать на основе того, что Шкулева уделила слишком много внимания необычному и очень откровенному танцу, хотя раньше правильное воспитание не позволяло ей заострять внимание на подобном зрелище. Видимо, не в силах справиться с метанием супруга по разным отношениям она и прибегла к необычному способу.

Заостряя внимание Малахова на красивой танцовщице Наташа, судя по всему, пыталась вызвать в Андрее влечение к женщинам и таким образом отвадить его от мужчин, что поможет воплотить ей мечты о полноценной, большой семье в жизнь.