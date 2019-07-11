На цепь, как собачонку. Лорак пропала из соцсетей из-за любовника-тирана

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Из былой «развратницы» певица превратилась в монашку-затворницу.

Ани Лорак не так давно объявила о новых любовных отношениях с молодым человеком по имени Егор Глеб. Не успело пройти даже месяца, как знаменитая певица стала постепенно игнорировать свои социальные сети. Она пропала из жизни в Сети, ее посты появляются все реже. Помимо этого, пропали ее традиционные откровенные фото, которыми она так часто радовала своих фанатов до начала романтических отношений.

Судя по всему, все это случилось из-за любовника-тирана, чье отношение к женщинам уже раскрыла его экс-возлюбленная. Избранник Ани, по всей видимости, решил тут же «очертить границы» их отношений и выставить себя главным, а потому запретил Ани часто сидеть в соцсетях и, более того, выкладывать туда какие-либо откровенные кадры.

Лорак, будучи женщиной опытной, на начальных этапах отношений конфликт решила не заострять, но знаменитости следует понимать, что любовник-тиран может начать запрещать ей и более значимые для ее жизни вещи. Посадив ее «на цепь, как собачонку», Глеб наверняка решит, что может командовать в этом романе, как ему заблагорассудится. Тем не менее, Лорак смотреть в будущее не планирует, если уже идет на поводу у мужчины.

Также стоит напомнить, что репутация у Егора — далеко не белоснежная. Его бывшая супруга, украинская певица Tayanna, признавалась, что молодой человек ей постоянно изменял, а иногда даже мог поднять руку, если был чем-то недоволен. Возможно, Лорак следует обратить внимание на слова девушки, проходившей тоже, что сейчас проходит сама Ани? Это помогло бы ей решить массу личностных проблем в будущем.