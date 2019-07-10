«Подсел» на Бороденко? Лазарев перестал скрывать «любовь» к бывшему Варнавы

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Певец вовсю шлет сердечки и загадочные комментарии, публично заигрывая с избранником.

Длящиеся уже длительное время слухи вокруг ориентации популярного певца Сергея Лазарева не утихают и по сей день. Но возможно, что 36-летний артист наконец определился с предпочтениями и перестал скрывать свои вкусы.

Лазарев опубликовал пост на своей странице в Instagram, в котором попытался запустить новый челлендж, что довольно частое явление в интернете. Сам «вызов» подразумевает подсаживание на лавку к незнакомцам под песню Сергея «Лови», в которой как раз есть строки с фразой «я подсел».

Но примечательно, что автором испытания стал участник Comedy Woman Евгений Бороденко, который ранее был замечен в отношениях с Екатериной Варнавой. Все бы ничего, но парень бросил свою коллегу по цеху ради мужчины, с которым сыграл свадьбу в Дании. Между тем Лазарев буквально рассыпался в хвальбе идеи Евгения и что самое странное — адресовал ему смайл в виде сердечка в ответ на его сообщение. Выходит, что Сережа «подсел» на Бороденко и перестал скрывать свою «любовь» к нему?

К слову, Лазарева уже подозревали в «любви» к бывшему Варнавы. Не так давно, пользователями был замечен любопытный факт: Евгений и Сергей опубликовали почти одинаковые фото. На снимках Лазарев и Бондаренко были изображены полуголыми в постели, разумеется по отдельности, но на фоне одного и того же номера отеля. Не исключено, что таким образом певец подготавливает общественность к шокирующему заявлению о своей ориентации.