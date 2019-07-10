Плохая мать или почему Лобода публично замахнулась на старшую дочь?

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Украинская звезда не постеснялась сорвать злость на беззащитном ребёнке.

Случайная фотография, которая оказалась последней в новой публикации Светлана Лободы, просто ошеломила публику скандальным подоплекам. Называя пост «счастливыми моментами», на одной из фотографий Светлана публично замахнулась на старшую дочь от первого брака, Евангелину Царь. Неизвестно, что довело звезду до избиения дочери в лесу, когда бедная девочка валялась в траве и не могла никак сопротивляться нападкам матери, однако дело тут вовсе не в плохом поведении Евангелины, ведь на 8-летнюю дочь Лобода ни разу не жаловалась публике, решая все проблемы напрямую с ней.

Очевидно, что пагубное влияние на качества плохой матери, почему же Лобода тронула свою дочь, оказала Тилль Линдеманн, любовник звезды, которые по сведениям СМИ уже давно находится в непростых отношениях со звездой. Лобода, всё-таки, до сих пор скрывает отношения со знаменитым солистом Rammstein, но это вовсе не значит, что тёплых отношений вовсе нет.

Как становится понятно, дочь от первого брака, естественно, мешала Светлане выстраивать отношения с новым «папой» для девочки. От Евангелины даже далеко уехать нельзя, ведь дочь останется одна вообще сможет возненавидеть мать, но, видимо, Лобода выбрала более жёсткий способ влюбить дочь в себя.