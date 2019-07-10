Сначала Ванг, теперь Свами Даши! Победитель «Битвы экстрасенсов» призывает россиян не участвовать в шоу

Сегодня, 20:00

Экстрасенс предлагает работать над собой «без всяких шоу и интриг».

После недавних сенсационных разоблачений популярного на ТНТ шоу «Битва экстрасенсов» бывшие участники проекта один за одним стараются откреститься от некогда топовой программы. Первой с максимально жесткой критикой в адрес создателей шоу выступила Джулия Ванг (теперь уже Мистер Томас). На все вопросы поклонников о ее сверхъестественных способностях и готическом образе в проекте интерсекс (как себя называет Джулия) отвечает однозначно — весь этот антураж был выдуман авторами битвы. На самом деле она совершенно не такая, и в шоу лишь играла роль.

По стопам коллеги решил, видимо, пойти и не менее популярный победитель 18 сезона Свами Даши. Хотя экстрасенс продолжает активно колесить по стране, предлагая всем желающим пройти его тренинги, обещая последователям помочь «прорваться через все «не хочу», «не могу», «да зачем мне это надо», он, призывает своих учеников, как впрочем и всех россиян, не участвовать в скандальном шоу.

«Дальше работа, работа, и ещё раз работа. Без всяких шоу и интриг — просто встреча с самими собой», - говорит Даши.

Дело ясное, экстрасенсы предпочитают бежать с тонущего корабля под названием «Битва экстрасенсов» до того, как он утянет их с собой. Сначала Ванг, теперь Свами Даши. Кто следующий, господа, кто следующий?