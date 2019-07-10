Певцов помолодел от счастья! Ольга Дроздова отреклась от своей фамилии

Сегодня, 18:05

Фанаты похвалили актрису за смелость.

Пара Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой по праву считается одной из самых красивых и крепких. Супруги вместе почти 30 лет, однако их глаза по-прежнему наполнены любовью и романтикой. И лишь одно препятствие отделяло их от идеального союза – нежелание Ольги взять фамилию мужа.

А недавно Ольга наконец решилась и на 25-ю годовщину брака преподнесла Дмитрию долгожданный подарок - отреклась от своей фамилии. Это следует из недавней публикации звезд в Instagram. В знаменательный день супруги засветились около Мещанского отдела ЗАГСА, где четверть века назад официально скрепили свои чувства. На лице Ольги застыла растерянность, страх и нерешительность, а Певцов помолодел от счастья и был невероятно горд этим визитом.

Актеры засекретили истинную цель своего визита популярной песенкой и пообещали вскоре все объяснить фанатам, однако по лицу и губам Дмитрия так и читалось: Ольга стала Певцовой. Судя по всему, смена фамилии стала подарком Дмитрию от Ольги на серебряную свадьбу, что лишь сильнее их сплотит и сделает настоящей семьей.

Также считают и фанаты звезд, которые в комментариях похвалили актрису за смелость и поддержали ее решение присоединиться к клану Певцовых.