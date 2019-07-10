Изгоняет из шоу-бизнеса «ясными днями»? Олег Газманов считает своего сына бездарностью

Сегодня, 17:00

Скандал с властным отцом перекроет Родиону путь к успеху артиста.

Похоже, даже Настюшка-«опасность» Ивлеева не ожидала такого мощного «контента» от Олега Газманова в новом выпуске «AgentShow». Знаменитый певец и счастливый семьянин Газманов, естественно, любит жену и детей, однако Олег ужаснул публику своим отношением к сыну Родиону Газманову. Советский и российский исполнитель вполне серьёзно считает своего сына бездарностью.

Откровенно говоря, Родион вполне достойно держится на плаву жестокого шоу-бизнеса, несмотря даже на то, что не стал топовым исполнителем, как Бузова или Крид. Даже по сравнению с отцом Родион не настолько популярный, но это вовсе не говорит о том, что сын Олега не достоин популярности или успеха.

В выпуске Настя Ивлеева спросила у Олега, кто, по его мнению, не заслуженно популярен. Тут-то Олег назвал своего сына. Никто и не подозревал, что отношение отца к своему чаду станет настолько недостойным. Видимо, Газманов изгоняет сына из шоу-бизнеса «ясными днями» и таки комментариями его успеха. Такими действиями, однако, отец точно перекрывает Родиону «кислород» и отбивает любое желание добиваться успехов на поприще певца.