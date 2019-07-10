Женщина-йети? «Мохнатая» Рудова раскрыла провальность салона Решетовой

Сегодня, 17:14

Тонны рекламы салона актриса похоронила одной своей фотографией.

Звезда "Универа" Наталья Рудова не так давно опозорилась снимком, на котором отчетливо видно, что блондинка страдает от повышенной волосатости, присущей мужскому полу. В результате, девушка решила действовать и как можно быстрее избавиться от этой проблемы, пойдя в салон к своей подруге, невесте Тимати, Анастасии Решетовой. Однако, опубликованный ранее снимок раскрыл провальность салона так называемой «принцессы BlackStar».

Слухи по поводу того, что профессионализм работающих там мастеров оставляет желать лучшего, судя по всему, являются чистой правдой. Все дело в том, что упомянутая выше волосатость Рудовой никуда не делась и на ее руках все также предательски торчат волоски, что делает ее похожей на женщину-йети.

Решетова едва ли не каждый день выкладывает у себя в историях Instagram похвалы в сторону собственного салона, создавая у публики ощущение, что на нее работают едва ли не лучшие косметологи Москвы. Будучи хорошей подругой, Рудова явно захотела прорекламировать Анастасию, но вместо этого устроила ее салону настоящий «черный пиар», потому как увидев результаты работы, у женщин явно отобьет любое желание довериться девушке Тимати.

Наталье явно следует сменить косметолога, потому как с InHypeBeauty Решетовой она рискует остаться все такой же «мохнатой» и не сможет отделаться от постоянных насмешек в сети.