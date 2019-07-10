Ботоксное лицо и охрипший голос. Ротару опозорилась на концерте в Киеве

Вчера, 23:00

Все выступление певицы проходило под жесткую «фанеру».

На днях легендарная артистка эстрады София Ротару возобновила свою музыкальную деятельность и выступила на фестивале Atlas Weekend в Киеве. Певица не давала сольных концертов на родине уже на протяжении 15 лет. Ожидалось триумфальное возращение дивы, но на деле оказалось совсем иначе.

Ротару опозорилась на своем сольном концерте по полной программе. Мало того, что пела женщина под уж слишком очевидную «фанеру», так еще и между песнями пыталась общаться со зрителями. В эти моменты становилось не по себе от услышанного хриплого и еле слышного голоса певицы.

По всей видимости, столь длительный «простой» в карьере дал свои негативные результаты: женщина потеряла голос. Но неприятно удивил не только охрипший голос Софии Михайловны, но и ее ботоксное лицо. 71-летняя женщина по-прежнему пытается угнаться за давно прошедшей молодостью и, судя по всему, не побрезговала очередной порцией «уколов красоты». Довольно странное решение, ведь Ротару любят не за ее внешность, а за красивый голос и талант в пении. Очевидно, что поклонники по всему миру приняли бы своего кумира такой, какая она есть без всяческих масок и операций.

Также неприятным оказался тот факт, что Ротару даже не попыталась исполнить хотя бы одну песню вживую. Настоящее пение всегда вызывает море эмоций у зрителей, даже если голос уже не тот, что был 20 лет назад.