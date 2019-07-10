Спасает ребенка? «Беременная» Овсянникова сбежала от бьющего ее жениха

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Округлившийся животик выдал «тайну» звезды «Дома-2».

Последние сутки в сети бурно обсуждают новость о том, что Маргариту Овсянникову избил турецкий бойфренд. Несколько часов назад она опубликовала в Instagram пост, в котором коротко подвела итоги случившегося. Однако внимание привлекает и фотография, которую она прикрепила к сообщению. На ней девушка запечатлена в коротком топе и белых джинсах — одежде, которая отлично подчеркивает ее фигуру.

По снимку можно заметить, что живот Овсянниковой заметно округлился, хотя в целом она не выглядит поправившейся. Вполне возможно, что за границей она забеременела и решила оставить ребенка, так как была в отношениях с бизнесменом. В теории он легко бы обеспечил ей и ее наследнику будущее без нужды.

На беременность может указывать и другой факт. Вчера в Stories Марго призналась, что у нее и раньше были парни, которые ее били, однако никогда она не подавала на них заявлений в милицию. «В этот раз я это просто так не оставлю», — резюмировала она. Маргарита сбежала от бьющего ее жениха, так как спасает не только себя, но и возможного ребенка. Если она беременна, то наверняка очень боялась, что ребенок мог пострадать, когда из-за парня она ударилась о стену.

К слову, сегодня Овсянникова призналась, что в Турции поправилась на 7 килограммов. Похоже, она все-таки беременная, однако сейчас, пока срок еще небольшой, попытается сбросить вес, чтобы это было не так заметно.