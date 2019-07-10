Гудков пошел по рукам! Клип Билана «Про белые розы» взорвал Сеть

Сегодня, 16:00

Комик решил провести Диму по стопам «Ибицы» - на этот раз ему это удалось.

Наконец-то Дима Билан порадовал фанатов — выпустил долгожданный клип на песню «Про белые розы», выход которого певец долгое время анонсировал в своем Instagram. Так долго, что многие подписчики переживали, что из-за этого интерес к шедевру перегорит. Однако волновались поклонники, видимо, зря — клип Билана буквально взорвал Сеть.

Видеоработа снята в духе легкой ностальгии по 90-м годам. Мотив, слова песни и декорации клипа погружают зрителя в атмосферу тех лет, заставляя «старичков» улыбнуться, а молодежь прийти в восторг. В целом картинка получилась цельной. Нехитрый сюжет настраивает на позитивный лад. Отдельное внимание заслуживает образ Димы Билана, который не побоялся показаться комичным.

Клип сразу же собрал море позитивных отзывов, как со стороны фанатов певца, так и от рядовых зрителей.

Похоже, что многие певцы «старой гвардии» шоу-бизнеса: Киркоров, Басков, а теперь и Билан решили выйти из прежде комфортных образов идеальных красавцев. Возможно, делают они это для того, что бы привлечь новую аудиторию и позабавить старую. Конечно, схема не всегда срабатывает, как в случае с клипом «Ибица». Однако идейный вдохновитель этих сатирическо-комических видео-шедевров Александр Гудков «пошел по рукам» не зря — клипы не оставляют публику равнодушной, чего, собственно говоря, и добиваются артисты.