Глаза не открываются, а рот не двигается: Королёва пострадала от рук пластического хирурга и «уколов красоты»

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Изменившуюся певицу, с трудом узнали многочисленные поклонники

Со вторым мужем Наташа Королёва познакомилась, когда была «в самом соку»: стройна, яркая девушка влюбила в себя Глушко, с первого взгляда. Именно такую Наташу полюбил Тарзан. Но с годами, Королёва изменилась, она естественно постарела и набрала килограммы. Тогда, как признаётся, сама Королёва муж стал следить за её питанием. Тарзан запрещает жене, есть вредную пищу, а также проверяет холодильник. «Это ужасно, правда! Клянусь! Иногда, бывает, сидишь и на тебя так аппетитно смотрит пирожок с мясом…И только ты его взяла и откусила, как тут же слышишь: «Положи на место!» И всё, аппетит, как рукой сняло», - пожаловалась Наталья. Скорее всего, Тарзан, так довёл жену до комплексов, что певица решилась на «уколы красоты».

Фанаты заметили увеличение и изменение формы губ, а также исчезновение возрастных морщин. По всей видимости, такой результат певицу не устроил, и она решилась лечь под нож пластического хирурга. Это был роковой шаг, именно там, испортили естественную внешность известной певицы. С первого взгляда, Наташа стала выглядеть моложе: четкий контур лица, отсутствие глубокой носогубной складки и в целом подтянутая кожа лица. Но когда на очередном видео, Королёва начала говорить – пользователи сети пришли в ужас, от того, что с собой сделала любимая певица.

«Наташа, что с Вами? Губы, как у …глаза узкими стали, надеюсь не воспалились», «Губы не свои», «А, что такие глаза узкие?», «Красивая, но на себя стала не очень похожа, Наташа другая, очень изменилась», - комментировали подписчики.

И действительно, кажется, Королёва пострадала от рук пластического хирурга и «уколов красоты»: глаза не открываются, певица с трудом расширила их на секунды, а рот вовсе не двигается, складывается впечатление, что за неё говорит, кто-то за кадром. Вдобавок ко всему, мимика на лице певицы отсутствовала полностью и это несмотря на то, что она с большим усилием пыталась её изобразить.

Поклонники Королёвой разочарованы, теперь Наташа стала ещё одной «жертвой» пластической хирургии. Оценил ли Тарзан старания супруги – неизвестно, пока, что он был замечен за тем, что лайкает фотографии молодых актрис.