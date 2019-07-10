«Полнейший неадекват» — соседи Кирилла Плетнева рассказали о его поведении с сыном от Нино Нинидзе

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«Ор, писк, визг» — актер превращает прогулку в театральное действие, жалуются люди.

Актера Кирилла Плетнева смело можно назвать многодетным отцом — у него три сына, каждый их которых рожден от разных женщин. Самый младший ребенок — 4-летний Сандрик появился в официальном браке с актрисой Нино Нинидзе, который супруги расторгли в этом году. Мальчик живет с мамой. Отец, как и положено, приходит, чтобы его навестить. Как сообщает Telegram-канал «Только никому» со ссылкой на соседей Нино, прогулка отца и сына во дворе дома выглядит довольно странно.

«Полнейший неадекват! Ор, писк, визг на всю улицу Казакова. И нет, орет не Сандрик, орет по 3 часа Плетнев… Наш дом уже во всю это обсуждает, даже порой ответно орет с просьбой заткнуться. Сын по-моему тоже в (цензура) от папиных криков. (Кирилл) входит в роль папы качая (сына) на качелях и орет как идиот часами, например „мы летииииим на лунуууу“, „машииииина“. Своим адским криком распугивает всех!»

— рассказали соседи о родительско-театральном поведении Плетнева с сыном от Нино Нинидзе.

Инсайдеры также сообщили, что ранее частенько видели Кирилла в состоянии алкогольного опьянения, что, по всей видимости, и стало причиной расставания звездных супругов. Теперь же, свободная от брачных уз Нино сосредоточила внимание на новом ухажере — Максиме Виторгане. Об этом говорят фото, просочившиеся в СМИ. На них видно, что Виторган и Нинидзе пришли на премьеру фильма «Троица» в компании друг друга. Похоже, что артистов объединяет одно общее горе — неадекватные бывшие: «выпивоха» Плетнев и «предательница» Собчак. Будет о чем поговорить на свидании.