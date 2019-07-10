Шнуров научил? Бузову выдало распухшее от «веселья» лицо

Сегодня, 19:05

Ольга, судя по ее виду на утро, не устояла от вечернего соблазна.

Недавно Ольга Бузова обратилась к поклонникам в stories в Instagram, где заявила о своей готовности лететь в другую страну. Однако подробности своего путешествия певица раскрывать сразу не стала. Вполне возможно, что Ольга тем самым решила немного подогреть интерес к своей персоне, ведь в последнее время она частенько оказывается в центре насмешек.

Спустя некоторое время Бузова рассказала, что летит на съемки перезапуска программы «Форт-Боярд». Стоит отметить, что новым ведущим будет эпатажный музыкант Сергей Шнуров. Прилетев во Францию, Ольга утром выложила в своем микроблоге фотографию, на которой вид ее лица оставляет желать лучшего.

Распухшее от «веселья» лицо выдало Бузову. Стоит предположить, что начало ее увлекательного путешествия началось с употребления горячительных напитков. Сергей Шнуров также известен своим пристрастием к подобным занятиям. Сама певица написала в Instagram, что очень волнуется и переживает перед съемками «Форт-Боярда».

Что, если Ольга Бузова оказалась в компании Шнурова, а тот научил ее как нужно готовиться к съемкам и снимать стресс? Вполне возможно, что Сергей таким образом хотел помочь Ольге справиться с наступающим волнением.