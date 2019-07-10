Плачет от зависти? Мартиросян после Comedy Club станет «клоном Урганта»

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Комик уже предпринимал попытки стать ведущим, которые с треском провалились.

Гарик Мартиросян личность на развлекательном телевидении, безусловно, легендарная. На сегодняшний день его заслуженно считают едва ли не пионером всего современного юмора, однако манит комика, вероятно, вовсе не это. На фоне слухов о развале Comedy Club Мартиросян в историях Instagram решил ответить, завидует ли он успеху Ивана Урганта. Со стороны Гарика тут же разразилась горячая тирада на тему того, что ведущий вечернего шоу является одним из самых востребованных в стране и уже 7 лет стоит во главе собственной авторской передачи. В конце он с сарказмом отметил, что не видит «за что ему завидовать».

Учитывая то, что у Мартиросяна уже был неудачный опыт ведения собственного вечернего шоу, которое провалилось, становится понятно, откуда такая реакция. Также это наталкивает на мысль, какое направление Гарик выберет после Comedy Club. Должность ведущего наверняка привлекает его куда больше, чем шутки со сцены знаменитого клуба. Проблема лишь в том, что Мартиросян, по всей видимости, плачет от зависти и в собственном направлении развиваться точно не намерен, а поэтому станет «клоном Урганта». Видимо, именно поэтому истории в своем Instagram он удалил вскоре после своего ответа об Иване.

Гарику следует быть осторожным, ведь если одна его попытка уже потерпела крах, не исключено, что также произойдет и со второй. Мартиросян, однако, не намерен сдаваться и все же доведет свою идею до конца, если уже настолько откровенно высказывается о зависти успеху коллеги.