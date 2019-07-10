От 140 тысяч и выше! Скромная Василиса Володина шокировала стоимостью индивидуальной консультации

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Благодаря «Первому каналу» астролог зарабатывает на собственном имени большие деньги.

Известный астролог России покорила сердца зрителей программы «Давай поженимся!», как одна из самых спокойных и скромных телеведущих. Василиса всегда мило улыбается, умеет грамотно подсказать гостям, как правильно себя вести и какой человек должен быть рядом. Василиса профессионально втирается в доверие, изображая из себя волшебницу, которая всегда подскажет и направит в нужную сторону. Такой образ Володина придумала не зря. На передаче «Давай поженимся!» Василиса привлекает потенциальных клиентов, которые в дальнейшем будут покупать её услуги.

Если зайти на сайт астролога, то цены заметно кусаются. Пользователи пишут в комментариях, что шокированы стоимостью индивидуальной консультации. Рассмотрение всего гороскопа по всем сферам – работа, личная жизнь, брак, дети, здоровье стоит от 140 тысяч и выше. Это неподъёмная сумма для обычного населения России. Многие люди просят от Василисы Володиной совета, но она работает, как по шаблону, практически каждого она отправляет подать заявку на сайт, но когда люди на него заходят, дар речи пропадает.

На официальном сайте предоставлен полный перечень услуг: консультация на тему личной жизни стоит от 70 тысяч рублей, Консультация на тему зачатия ребёнка от 70 тысяч рублей, Гороскоп способностей ребёнка от 18 тысяч рублей.

«Вы богатые все жадные, только о себе и думаете. Я думала, что вы настоящий волшебник и дарите добро и надежду. Большинство людей от зарплаты, до зарплаты живут! Держите свой гороскоп себе и будьте с миром, мне он такой не нужен», - пишут обиженные люди на странице Василисы.