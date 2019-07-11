Постарел на глазах. Басков вышел в свет после смерти отца

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Певец тяжело переживает уход близкого человека и до сих пор глаза артиста «на мокром месте».

Заслуженный артист России, певец Николай Басков переживает тяжелый момент в жизни. После продолжительной болезни из жизни ушел его отец Виктор Владимирович Басков. По предварительным данным причиной стало онкологическое заболевание. Незадолго до его смерти, фанаты Николая стали замечать, что Басков перестал появляться в соцсетях, а посты делал только с рекламой. Сразу стало понятно, что певцу требовались большие деньги, чтобы помочь отцу. Николай сбивался с ног, давал концерты по несколько раз на дню и буквально пропадал на гастролях, разъезжая по ближнему зарубежью.

Но, к сожалению, чудо не произошло. Фанаты случайно нашли эфир Баскова, где он вышел в свет уже после смерти отца. Они отмечают, что 42-летний певец постарел на глазах. Глаза полные слез, проступила седина и морщины, лицо осунулось и опустилось. Когда-то лучезарный и веселый золотой голос России – стал затворником и впал в депрессию.

Многие переживают, чтобы у Николая не развилось пристрастие к алкоголю, как было с некоторыми знаменитостями после ухода близких родственников. Появилась версия, что в погоне за выздоровлением своего отца, Николай избавлялся от имущества и мог даже набрать долгов. Так это или нет – доподлинно неизвестно.

Сейчас Николаю и его маме очень нужна поддержка, как коллег, так и фанатов, а еще материальная. Если ранее Николай всегда следил за своим телом, лицом и даже стилем своей одежды, то сейчас видно, человек опустил руки и просто «плывет по течению жизни». Можно сказать, что Басков полностью закрылся в себе и впал в депрессию. Виктор Владимирович был опорой и поддержкой, плечом и гордостью сына...