Ведьма с «Первого канала» или зачем Шурыгина прогуливалась по кладбищу?

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«Звезда изнасилований» призналась, что собирается пойти на погост с животным, спрятанным от любопытных глаз в складках одежды. Скорее всего, у девушки не ладятся любовные дела, из-за чего она решила воспользоваться помощью тёмных сил.

Диана Шурыгина сказала своим подписчикам в Instagram, что хочет совершить прогулку по кладбищу в компании своей собаки. Правда, как справедливо рассудила любимица Малахова, «наверное туда нельзя с собакой, поэтому мы решили её спрятать».

Интересно, что её сопровождает молодой человек, лицо которого Диана прячет от камеры. Есть лишь одна причина, по которой Диана может бояться показать этого человека своим подписчикам — он не муж звезды «Первого канала».

Учитывая, что Дианин муж ни разу не появлялся в публикациях Шурыгиной после приезда из Турции (последняя фотография — с того же отпуска, выложена из архива), можно предположить — в семейной жизни произошёл разлад.

Скорее всего, инициатором расставания стал молодой человек, иначе Диана сообщила бы об этом на своей странице в Instagram, ведь она публикует буквально каждый свой шаг. Что характерно, не появилось в сторис и видео с кладбища.

Вероятно, Диана попыталась приворожить мужа с помощью «Белого ритуала» (он как раз делается днём), для чего и пошла на погост. А чтобы не было страшно, начинающая ведьма захватила с собой друга и питомца.