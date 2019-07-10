Тяжелую болезнь актрисы Марии Куликовой обсуждают поклонники в сети

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Женщина пропала в соцсетях, а с её 8-летним сыном находится бывший муж Денис Матросов.

Мария Куликова одна из самых популярных актрис российского кино. Её роли в сериалах заставили влюбиться в эту талантливую актрису миллионов поклонников. Правда, с личной жизнью Марии повезло меньше. Куликова вышла замуж за актёра Дениса Матросова, в общей сложности они прожили 14 лет. Супруги построили дом и родили сына, казалось бы, вот оно семейное счастье. Но в какой-то переломный момент, актриса подала на развод и ушла раз и навсегда. Денис женился третий раз, а Мария, так и осталась воспитывать сына одна. Ванечка подрастал, а Маша активно снималась в кино. Но недавно, подписчики актрисы забили тревогу. Последнюю фотографию, Куликова выставила 24 мая 2019 года, после этого пропала в сети.

«Машенька, мы очень - очень соскучились по Вам, Вашим интересным постам. Немного волнуемся. Мы Вас Любим и Ждём», «Маша, у Вас всё в порядке? Почему Ванечка всегда с папой, а вас нет в сети?», «Может она заболела?», - комментировали фанаты.

И действительно, довольно странное исчезновение. Даже, несмотря на свою занятость, хотя бы раз в неделю, актриса радовала подписчиков новыми постами. Что касается сына Ивана, то актриса, никогда не препятствовала общению отца с сыном. Правда, по фотографиям на странице Дениса Матросова, можно сделать вывод о том, что мальчик не просто проводит время с отцом, а проживает с ним и его новой семьей.

Куда же делась Мария Куликова? Сейчас в сети обсуждают тяжелую болезнь актрисы, с которой она вероятно бороться. Вдобавок ко всему, фанатов насторожил ещё один пост, где Матросов сфотографировался в диагностическом центре Москвы. Какова была истинная цель визита, остаётся неизвестным.