«Сцена с ногой будет?»: Зрители вогнали в депрессию Панина

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Алексей Панин снимает новый фильм.

Алексей Панин режиссёр и он снимает новый фильм под названием «Я вернулся». Не так давно Алексей был на пике обсуждений и одним из самых запрашиваемых звезд. Алексей выделился очень откровенными видео из домашнего архива, которые должны были храниться только у него дома в сейфе. Многие подписчики Алексея не смотря ни на что, считают его очень творческим и талантливым актером, а сейчас и режиссёром, и с нетерпением ждут фильм Алексея.

По отрывкам из фильма, которые Панин выставил на личную страничку видно, что в фильме будет много постельных сцен и по-видимому, у Алексея главная роль. Есть и те, кто перестал относиться серьезно к Алексею. По словам инсайдеров, они осуждают его за аморальное поведение и не готовы пока смириться с происходящим.

«Сцена с ногой будет?», - подписчики не перестают задавать Панину вопросы о фильме.

Недавно Панин добавил stories, в котором обозреватели заподозрили, что артист в нетрезвом состоянии, это было заметно по заплетающемуся языку, по заторможенным жестам, по красному лицу. Тут же они сделали вывод, что зрители вогнали Панина в депрессию, ведь так сложно выдержать все эти нападки от людей, да и многие звезды отвернулись от Алексея. К тому же, очень много подписчиков высказались негативно о фильме. Возможно, это и стало причиной пьянства режиссёра, нервы не у кого не железные. С другой стороны Панин сам добился такого результата, можно было видео не пускать в сеть, Алексея уважали больше людей, чем на данный момент. Лучше вообще не иметь славу, чем такую дурную.