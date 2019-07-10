ЛГБТ-стендапер! Андрей Бебуришвили намекнул коллегам, что он гей

Сегодня, 11:00

Вероятно, юморист Comedy Club устал скрывать правду и выкручиваться нелепыми выдумками.

На ТНТ-4 вышла программа «Прожарка», на которой участники высмеивали друга. Победитель «Comedy Баттл» Андрей Бебуришвили намекнул коллегами, что он гей. Суть программы задеть самое больное место юмориста, участники не смотрят кто перед ними девушка или парень, они высмеивают внешность, национальность, сексуальную ориентацию, не боится высмеивать родственников участников. В выпуске от 8 июля гостем программы стали: Даня, Поперечный, Андрей Бебуришвили, Егор Крид, Вера Котельнива, Сергей Матросов. Участники по очереди высмеивали друг друга и шутки были смешные, но когда очередь доходила пошутить над Андреем юмор был однобоким все указывали на нетрадиционную ориентацию юмориста.

Видимо молодой человек устал терпеть похабные шутки и решил признаться. Пришла очередь Андрея и он заявил перед коллегами: «Единственный шанс забеременеть Вере - это сесть мне на задницу. Вот так шутят про геев!». Участники не смогли скрыть смеха от шутки юмориста и обомлели от смелости. Очень храбро признаться в России на телевидении в том, что ты не такой, как все.

После таких признаний можно ожидать чего угодно. Во-первых, коллеги по работе могут отвернуться, либо могут попросить уволиться по собственному желанию, вряд ли ТНТ пожелает оставить юмориста с такой репутацией. Во-вторых, в России много гомофобов, Андрей публичная личность и зрители могут негативно отреагировать на его признание, а хуже всего подкараулить на улице.

Ранее в сети также подозревали Андрея в связи мужчинами, все факты на это указывали: он не был женат и его ни разу не видели с девушкой, он много шутит про ЛГБТ, у комика довольно интересный псевдоним Бебуришвили, а называют его – «Бабунешпилю», к тому же масса пользователей уверенны, что он ЛГБТ-стендапер.