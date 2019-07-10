«Хвост» трубой, Тарзан в бой! Муж Королёвой увлёкся актрисой Яной Кошкиной

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Хочет? Сняться с ней в кино? Яна Кошкина стала популярной актрисой благодаря ситкому «ЧОП».

До этого, девушка снималась во второсортных ролях, поэтому о ней, как об актрисе знали немногие. Но в то время, девушка покоряла мужчин на «другом фронте», Яна занималась модельным бизнесом и была популярной блогершей. Возможно, уже тогда ей увлёкся муж Наташи Королёвой. Сергей Глушко ставит лайки на её фотографиях и просматривает каждый пост. Тарзана можно понять, Кошкина эффектная девушка и очень похожа на Королёву в молодости.

Только на сегодняшний день, Наташа выглядит, слегла «дряблой и помятой», а вот Яна в «самом соку». Стоит добавить, что вкус у Тарзана довольно неплохой. Ему нравятся пышногрудые, яркие красавицы и он нисколько не смущается открыто проявлять к ним симпатию. Возможно, Наташа Королёва одобряет подобное поведение со стороны мужа. А что такого? «Хвост» трубой, Тарзан в бой! Посмотрит на молодых и красивых, лайкнет откровенное фото и к жене под бочок.

И ни разу не подумает, а вдруг Тарзан хочет? Например, сняться с ней в кино? А вот тут стоит задуматься, ведь на съёмочной площадке довольно нередки случаи, возникновения служебных романов. Тем более, у Королёвой уже был подобный опыт. Тогда, Сергей Глушко играл в спектакле «Муж на час».

И проявлял знаки внимания к своей коллеге, актрисе – Марии Горбань. Тарзан выставлял совместные фото, на которых светился от счастья рядом с Машей. Правда, замужняя актриса оказалась неприступной и не ответила Сергею взаимностью, более того, даже не подписалась в ответ на его Instagram. Но с Кошкиной может пойти по-другому, ведь сейчас актриса находится в активном поиске.