Политические махинации? Кожевникова не регистрирует брак из-за страха перед законом

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Так считают пользователи Сети. Отношения Марии и Евгения начались в 2011 году в период, когда актриса стала депутатом Госдумы. Доходы и имущество пары не считаются совместно нажитым, поэтому мужчина находится вне зоны риска перед законом.

Актриса Мария Кожевникова встретила своего с путника жизни – Евгения Васильева, в 2011 году. С тех пор у пары появилось трое детей – Иван, Максим и Василий. Но подробности личной жизни Мария предпочитает не афишировать.

Общественности лишь известно, что Кожевникова не состоит в официальном браке со своим мужчиной. На этот счет актриса не переживает. В своем Инстаграме она объяснила такую позицию следующим: «меня это устраивает, как только перестанет, то мы обязательно зарегистрируемся».

Однако пользователи Сети считают, что Кожевникова лукавит. Ведь в 2013 году она обвенчалась с Евгением, и с тех пор называет его мужем. По мнению многих, это свидетельствует о том, что Мария мечтает о свадьбе и законном браке. Но она не может воплотить свою мечту из-за сторонних обстоятельств.

Единственным разумным объяснением сложившейся ситуации в Сети посчитали тот факт, что Кожевникова не регистрирует брак из-за страха перед законом. Ведь на начало отношений с Евгением Мария ушла в политику (с 2011 по 2016 гг. она являлась депутатом Госдумы).

Вероятно, актрисе пришлось столкнуться с политическими махинациями, за которые ее могут преследовать по закону. А в случае, если она будет состоять в официальном браке, то в зоне риска окажется и супруг, а значит и дети. Поэтому подписчики Кожевниковой решили, что таким способом актриса обезопасила жизнь своей семьи, так как «в случает статьи какой-нибудь неприятненькой... например, в особо крупных, заберут и у мужа все нажитое в браке», отметили интернет-пользователи.