«Новая девушка Крида» вызвала истерику у поклонниц рэпера

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Егор выложил чувственное фото с актрисой Юлией Александровой, которой приписали романтические отношения с певцом. Фанатки оказались не в восторге от того, что их кумир больше не свободен.

Егор Крид исполняет главную мужскую роль в фильме «Не идеальный мужчина», который выйдет на экраны в начале следующего года. Рэпер выложил кадр из фильма, в котором мило обнимается со своей партнёршей по съёмкам Юлией Александровой.

Юные фанатки Крида моментально решили, что Юлия — новая девушка певца, и устроили настоящую истерику по этому поводу в комментариях. Это при том, что Егор подписью к посту сразу дал понять, что речь идёт исключительно о кино.

«Тот самый момент, когда ждать рождение фильма 9 месяцев. Иронично, не правда ли?», - написал рэпер.

Поклонницы будто вовсе не видели этой записи и оставили множество комментариев в духе «что это за баба?!» и «ты разбил мне сердце».

Впрочем, среди десятков завистливых барышень нашлась и та, что просто порадовалась за Егора и пожелала ему счастья.

Пусть эта девушка и ошиблась, но всё равно надеемся, что её пожелания сбудутся, и Егор найдёт свою любовь. Реальную, а не киношную.