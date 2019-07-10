Минус 7 миллионов, а «жрать» нечего! Фанаты назвали дорогой пародией свадьбу Топалова и Тодоренко

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Фанаты усомнились, что свадьба молодожёнов выпала в большую копеечку.

В сети появилась информация, что свадьба Влада Топалова и Регины Тодоренко обошлась крайне дорого. По слухам на торжество ушло больше 7 миллионов рублей. Официально пара вступила в гражданский больше полугода назад, но из-за положения Регины само праздничное мероприятие решили перенести. Кольцами молодожёны обменялись в Италии, в городе Сорренто. Несколько дней пара жила в роскошной трёхэтажной вилле, в ней было шесть спален, семь ванных комнат, просторная терраса с панорамным видом.

По версии критиков только на проживание у супругов ушло 4,5 миллиона рублей, свадебное платье телеведущей обошлось в 750 тысяч рублей, на украшения около 900 тысяч рублей и меньше 1 миллиона на еду. Но судя по столам, которые показывала Регина есть было абсолютно нечего. Пользователи в сети Instagram стали смеяться с пары, по их версии свадьбу можно назвать дорогой пародией, так как еда практически отсутствовала, пара побеспокоилась только за внешний вид мероприятия, но не было даже хлеба - только салаты и выпивка.

«А хлеба-то на столах не было!», «Вижу в основном бутербродики и салаты», «Какой там миллион на свадьбу 100 тысяч максимум», - пишут подписчики Регины. Большинство в сети пришли к выводу, что потратили 7 миллионов, а «жрать» нечего. К тому же свадьбу организовывало праздничное агентство сестры, вполне возможно, что совершенно бесплатно. Влад, как мог сэкономил на долгожданном мероприятии. В наше время модно бросать пыль в глаза, особенно звёзды шоу-бизнеса пытаются опередить друг друга и показать, что они круче.