Шуры-муры на стороне? После предательства Виторган начал уводить замужних женщин

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Максима Виторгана спалили с Нино Нинидзе в театре.

Недолго Максим Виторган печалился после развода с Ксенией Собчак и ходил в завидных холостяках. В телеграм-канале «Только никому» появилась информация, что Виторган был замечен в компании актрисы Нино Нинидзе. Пара проводила время на ВДНХ, на спектакле «Нод», голубки очень мило держались за руки. Вероятно что совместное посещение мероприятий — это двойное свидание, так как они в компании еще одной пары. Спутница Виторгана — это 27-летняя актриса Нино Нинидзе.

Девушка не так давно развелась с актером Кириллом Плетневым, у пары есть маленький сын Александр. Кирилл сообщал в своем Instagram, что после развода у него начались панические атаки, и пока заводить новые отношения он не собирается. Актер, видимо, так сильно любил Нино, что ему просто «сорвало крышу». Но у Кирилла была первая жена, и он ее бросил с двумя детьми из-за Нинидзе. Получается, что это, как закон бумеранга, как принцип, когда рано или поздно, к вам возвращается обратно все то, что вы отдаете.

В кулуарах шоу-бизнеса поговаривают, что девушку увел Максим Виторган. Актер только отошел после предательства экс-супруги Ксении Собчак. Инсайдеры предполагают, что роман Нино и Виторгана длится уже на протяжении года. И на самом деле, не Ксения ушла от актера, а Виторган загулял по женщинам и начал уводить замужних женщин у коллег. Виторган и Нино пересекаются в театре, по работе неоднократно. По-видимому, шуры-муры на стороне для звезд — это обычное дело, пары распадаются, а у детей появляются новые «родители».