Шутки про Путина? Это не к нам! Актеров шоу «Однажды в России» не берут на «Первый канал»

Сегодня, 03:00

Известное телешоу стало конечной точкой для актеров, которые не побоялись шутить про органы государственной власти, первого лицо страны и коррупцию, сообщает телеграм-канал «Медиакиллер».

Как сообщает канал «Медиакиллер» актеров шоу «Однажды в России» не берут на «Первый канал» для съемок в различных передачах. В список запрета попала Яна Кошкина, Азамат Мусагалиев, Ольга Картункова, Александр Пташенчук, Максим Киселев, Ирина Чеснокова и нескольких других актеров. Оказывается, после того как в эфире канала ТНТ вышла скандальная и очень смешная пародия на прямую линию с Владимиром Путиным — «Прямая линия с мэром» — продюсерам ТНТ стало не до смеха. Мусагалиев и Пташенчук неудачно пошутили про проблемы людей, которые остаются без рассмотрения главой мэрии, про коррупцию в стране и даже намекнули на нетрадиционную ориентацию пресс-секретаря РФ. После эфира им позвонили «сверху» и ребята сначала поменяли даты эфира, на более свежие, чем прямая линия с Путиным, а буквально через неделю извинились на всю страну в новой миниатюре. Актеры заявили, что они всего лишь юмористы и просто шутят, якобы их целью не стояло унизить главу государства и попросили их не увольнять.

Но, как стало известно, шутки про Путина очень не понравились на «Первом канале», и в частности, Константину Эрнсту. Поскольку федеральный канал получает свои дотации за счет государственного бюджета, то не имеет права критиковать действующую власть. Так, например, Яну Кошкину и Чеснокову не взяли на съемки «Вечернего Урганта», а Картункову, Киселева, Пташенчук и Мусагалиева не позвали на вечер встречи КВН-комиков в программе «Сегодня вечером». Генеральный директор побоялся, что юмористы-сценаристы могут начать пропагандировать свое движение против власти и ее не компетенции на «Первом канале».

Вероятно, из-за выходок независимых актеров, Константин Эрнст не готов закрывать две топовые передачи, которые оплачиваются из госбюджета. Некоторое время назад стало известно, что продюсерам ТНТ прилетело за скандальные шутки шоу «Однажды в России».

Чтобы урегулировать конфликт интересов между госвластью и каналом ТНТ — правительство РФ предложили свою поддержку в финансировании канала, тем самым оградив себя от компрометирующих шуток в свою сторону. Не для кого не секрет, что талантливые актеры программы «Однажды в России» — это выходцы из КВН-команд.

Ребята из простого народа и привыкли говорить правду в лицо, они убеждены, что в стране должна быть свобода слова, а ее ограничение карается законом. Но когда власть и есть закон — то соблюдать все традиции достаточно сложно. Теперь жертвами своих же свободных мыслей стали и актеры шоу. Кроме ТНТ теперь их не берут на съемки ни на один канал, финансируемый из бюджета страны. Шутки про Путина? Это не к нам! Похоже, все боятся потерять «теплое местечко»…