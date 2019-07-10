Проклятия сестре, привороты или зачем Анна Бузова ходит к «ведьме»?

Сегодня, 10:55

Модель несколько раз пользовалась услугами колдуньи.

Сегодня Анна Бузова опубликовала в соцсетях пост с благодарностью, адресованной некой «ведьме». Девушка расхваливала колдунью и в подтверждение сказанному призналась, что сама несколько раз прибегала к ее услугам для разрешения сложных жизненных ситуаций. Насколько долго Анна сотрудничает с «ведьмой», неизвестно, как и то, зачем именно она ей понадобилась.

Ранее модель говорила, что боится начинать серьезные отношения и вступать в брак. В дальнейшем судьба сложилась так, что Анне приглянулся молодой человек и она вышла за него замуж, даже несмотря на неудачный опыт сестры, который и внушал ей страх семейной жизни. Возможно, именно для укрепления брака Анна прибегала к услугам «ведьмы» - с целью приворота мужа, чтобы тот уж точно не сбежал.

Однако, может быть так, что Бузова-младшая использовала дар колдуньи не в благих целях. Ни для кого не секрет, что дружба Ольги и Анны была очень крепкой, но по неизвестным причинам сестры недавно прекратили общение и разорвали какие либо связи друг с другом. Не исключено, что затаив обиду на старшую сестру, Анна отправилась к «ведьме», чтобы та наслала проклятие на обидчицу. Хотя колдунья и пишет, что не занимается порчей, нельзя исключать, что это всего лишь «показуха» для поддержания репутации.