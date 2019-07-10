Дочь-дотер – горе семье. Бородина жалуется на «странные» интересы Маруси в интернете

Сегодня, 10:30

Пока мама работает, девочка осваивает игры для взрослых.

Вечно занятая, но перспективная телеведущая Ксения Бородина с недавних пор воспитывает свою старшую дочь Марусю вместе со своим нынешним мужем Курбаном Омаровым. Девочку, которая только недавно отпраздновала на шикарном празднестве свой десятый день рождения, с любовью называют Мару. Конечно, Маруся, по большей части, воспитывается только матерью, ведь Курбан, всё-таки, чужой человек для Мару, хоть и такой близкий. Очевидно, что мужчина не имеет на девочку особого влияния и не может указывать Ксении, как ей себя вести с девочкой.

Новый пост в социальных сетях ужаснул откровенностью Ксении, которая жалуется на «странные» интересы Маруси в интернете. Естественно, подростковый период и любознательность порой доводит детей до «шалостей» в Сети, однако вовсе не шутка привлечение невинной девочки в какое-то игровое сообщество «взрослых» игр.

«Дожили, что Маруся заинтересовалась компьютерными играми», – заявляет Ксения Бородина в своём аккаунте в Instagram.

Зачастую детские игры вызывают у родителей только умиление, однако Ксения и Курбан даже не представляют всей опасности таких игр как Counter-Strike, League of Legends или Dota. Агрессия и сквернословие игроков способно сломать психику не только маленькой девочке, но и взрослому мужчине. К тому же, они с большой вероятностью испортят её словарный запас и мировоззрение. Несмотря на всё это, Ксения надеется на успешное будущее девочки, приводя в пример знаменитые случаи быстрого прорыва в жизнь благодаря играм.