Ставка на ТНТ погубила Гарика - Подставивший Урганта Мартиросян мечтает о карьере на Первом

Сегодня, 22:35

Риск Гарика не оправдался и погубит его карьеру.

Экс-КВНщик Гарик Мартиросян несколько лет был одним из самых успешных ведущих на Первом канале. На протяжении четырех лет комик и его коллеги Иван Ургант, Сергей Светлаков и Александр Цекало были ведущими юмористического шоу «Прожекторперисхилтон», где в прямом эфире смело шутили на актуальные темы, комментировали газетные статьи и высказывания политиков, а также устраивали настоящие испытания юмором и иронией приглашенным гостям.

Но вскоре Мартиросян и Светлаков переметнулись, как им тогда казалось, на более перспективный канал ТНТ. Подписав строгий договор они вынуждены были прервать карьеру на Первом, что привело к закрытию самого популярного шоу.

Однако ставка на ТНТ погубила Гарика – раскрутив Comedy Clab руководитель передачи не смог сдержать напор своих подопечных и удержать их иронию в рамках цензуры, что привело к заморозке шоу и, видимо, повлекло закрытие проекта. И хотя резиденты категорически отрицают гибель своего детища все они разбрелись по разным странам и развивают сольные шоу. А подставивший Ивана Урганта Гарик Мартиросян, который не смог реализовать свой талант в других направлениях, общаясь с поклонниками намекнул, что мечтает о карьере на Первом канале.

Фанаты поинтересовались, завидует ли Гарик экс-коллеге Ивану, который остался на Первом канале и достиг небывалых высот. «Я? Урганту? Зачем? Подумаешь, ведет уже семь лет свою авторскую программу каждый день на Первом канале с большими рейтингами и является самым востребованным ведущим России», - ответил Мартиросян.

Видимо, он действительно жалеет о закрытии «Прожекторперисхилтон» и мечтает возродить карьеру на Первом, которую собственноручно загубил, что стало большой ошибкой.