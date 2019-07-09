Тоскана для отступления? Воодушевлённый Шепелев покинет Россию вместе с сыном

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Надоедливые родственники Фриске теперь забудут о Платоне навсегда.

Скоропостижно скончавшаяся Жанна Фриске успела оставить как и маленькое чудо для своего любимого мужа Дмитрия Шепелева, так и целую череду разбирательств и скандалов с якобы украденными миллионами. Конечно, маленький Платон не застал всей той шумихи в Сети, которую пережил Дмитрий. Из-за этого, как писалось в СМИ, Дмитрий собирался переезжать в Америку, якобы, по причине безработицы в России.

Становится понятно, что рано или поздно воодушевлённый Шепелев покинет Россию вместе с сыном: это дело только времени. В обстановке, когда даже родители Жанны хотят отобрать сына у Дмитрия, не может быть другой реакции любящего отца. Примечательно, что новым местом для жизни Дмитрия и Платона может стать Италия. Сейчас Шепелев активно присматривается к месту для отступления, восхищаясь склонами Тосканы.

Звезда опубликовал несколько Stories в Instagram, где нахваливал этот удивительный край, раздумывая над переездом. Естественно, сейчас у Дмитрия проблем с работой в России нет, однако, видимо, время уехать уже точно пришло: пока затих скандал с украденными деньгами и опекунами Платона, Дмитрию нужно решительнее действовать.

К тому же, Шепелев давно признавался, что хочет оградить сына от излишней популярности и гнусных разбирательств в СМИ, хотя бы до его совершеннолетия. Иностранное государство станет лучшим вариантом, чтобы «сбежать» от проблем, который так угнетают звезду в России.