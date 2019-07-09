«Ужас какой!» - В Сети шокированы видом дряблого зада Нюши

Вчера, 23:30

Певица решила ответить на челлендж, открыв бутылку пятой точкой.

Известная певица Анна Шурочкина, больше известная как Нюша, решила не обходить стороной набирающий популярность в Сети челлендж. Суть испытания заключается в том, чтобы открутить пробку на бутылке ударом ноги, так, свое мастерство продемонстрировали уже множество звезд, включая Джейсона Стейтема и Конора Макгрегора. Но Нюша решила несколько иначе подойти к «вызову» и попробовала открыть бутылку своей пятой точкой.

По всей видимости, певица рассчитывала на положительную оценку своей задумки со стороны общественности и на внимание к своей персоне путем причастности к популярному событию. Девушка выложила соответствующий ролик на своей странице в Instagram, но, похоже, что сама забыла предварительно его посмотреть. В таких видео важным элементом является замедленная съемка в момент откручивания пробки. За счет этого получилось так, что Нюша отчетливо продемонстрировала тряску жира и дряблой кожи на своем «бампере».

В Сети буквально шокированы выходкой певицы. Так один из пользователей открыто написал: «Ужас какой», другим было противно конкретно от вида дряблого зада девушки. Некоторые подписчики отметили изменения в фигуре Нюши после родов. И действительно, певица поправлялась в результате беременности, и видимо, не смогла до конца побороть обвисшую кожу и растяжки.

Стоит также отметить, что Нюша попыталась исполнить нечто похожее на тверкинг – танец, в котором используется активная работа ягодицами. Подобные движения некогда были весьма популярны, но сейчас многими критикуются за откровенное и бессмысленное выставление напоказ своей филейной части тела. Таки образом получается, что певица еще и не попала в «тренд», подав не самый лучший пример подрастающему поколению.