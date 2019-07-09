Ребра, обтянутые кожей. Гагарина на пороге анорексии?

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Певица стремительно худеет, превращаясь в мумию.

Полина Гагарина всегда славилась хорошей привлекательной фигурой и симпатичной внешностью. Однако в последнее время тело певицы буквально высохло. Создается впечатление, что у Полины ребра, обтянуты кожей, без единого грамма мяса или мышц.

О резком и весьма пугающем похудении Гагариной можно судить по ее фотографиям в Instagram. На последнем снимке артитки из бассейна у нее видны сильно торчащие ребра. В чем заключается причина худобы Гагариной, неизвестно, но есть несколько предположений. Полина могла довести себя до анорексии, из-за чего не может набрать вес самостоятельно. Недуг вполне мог начаться из-за употребления каких-либо препаратов или попросту из-за образа жизни Гагариной.

Второй возможный вариант – это диета. В последнее время изнурять свой организм ради похудения и чрезмерная худоба стали модными трендами, и не исключено, что Полина, как и другие девушки, пошла по этой дороге.

Что именно привело тело артистки к такому состоянию, особой разницы не играет, ведь итог один - певица либо стоит на пороге анорексии, либо уже с ней столкнулась. Если она не прекратит стремительно худеть, то может поплатиться за это.